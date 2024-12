Services bancaires aux personnes non bancarisées : comment les paiements mobiles stimulent-ils les régions passives

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

Les services bancaires ne sont pas accessibles à tous les citoyens du monde. Dans diverses régions, et plus particulièrement en Afrique, très peu de gens disposent d’un compte bancaire. C’est dans le souci de faciliter l’accès aux liquidités que ces services de paiement mobile ont vu le jour. Tout le monde ne dispose pas par exemple d’un appareil mobile connecté à internet. Ce qui rend impossible l’accès à certains services tels que l’utilisation d’applications de paiement et bien d’autres.

Afin de permettre à tout le monde de pouvoir effectuer des transactions, même dans des zones reculées, les services de paiement mobile ont vu le jour. Cette idée s'est rapidement vulgarisée dans les pays en développement, car il n'y est pas facile de trouver des personnes disposant d'un compte bancaire. Quand bien même quelqu'un en crée un, ce compte reste vide et inutilisé. Cela est dû principalement au fait que très peu de particuliers utilisent un compte bancaire pour effectuer des transactions. On peut déplorer ici les difficultés d'accès aux services bancaires, qui sont accessibles uniquement dans les grandes villes.

Mais aussi, il faut que tout le monde dispose de compte bancaire pour qu’on puisse faire des transactions de compte à compte et bien d’autres. Les services de paiement mobile sont plus utilisés, car on peut y accéder de partout. De plus, des solutions ont été développées pour permettre aux personnes non bancarisées de recevoir des paiements depuis l’étranger directement sur leur mobile, qu’ils soient connectés ou non. De nombreuses solutions continuent à voir le jour afin de permettre aux utilisateurs de se sentir plus soutenus et impliqués.

Les régions passives désignent les régions avec un faible taux de bancarisation. Il s’agit principalement des pays d’Afrique où les gens n’ont pas encore compris l’importance d’avoir un compte bancaire. Cela est surtout dû à la réalité sur place où l’utilisation de services bancaires ne fait pas partie du quotidien. L’idée de créer les services de paiement mobiles a été révolutionnaire pour ces régions où les commerçants et les autres particuliers fonctionnent essentiellement avec de la liquidité. Alors dans d’autres régions du monde, il est presque impossible de toucher de la main la monnaie du pays, de nombreux pays africains sont loin de là.

Naissance et vulgarisation des services de paiement mobile

Les banques commerciales ont trouvé le moyen de s’intégrer en Afrique sans pour autant amener les utilisateurs à créer des comptes bancaires. De nombreuses solutions de paiement en ligne sont accessibles sur tout type d’appareil mobile à partir de code USSD. Il suffit de composer une séquence de chiffres et de symboles pour accéder à un certain nombre de services selon l’opérateur mobile que vous utilisez. Ce sont des solutions très pratiques et faciles à utiliser.

Plutôt que d’utiliser des cartes bancaires comme c’est le cas ailleurs, les utilisateurs se servent de leur mobile pour transporter des fonds. Ces derniers sont sécurisés par un mot de passe de votre choix. D’un autre côté, il est depuis peu possible d’annuler une transaction financière directement après l’avoir effectué. C’est très utile, surtout si vous vous faites arnaquer, ce qui devient très fréquent d’ailleurs. Chaque utilisateur a un accès total à son compte et peut le reconduire si jamais il venait à perdre sa carte SIM. Il suffit de disposer de la pièce d’identité avec laquelle vous avez configuré la carte SIM en question. D’un autre côté, vous devez connaître le solde de votre compte.

Ces informations sont demandées pour s’assurer de la sécurité des utilisateurs et vérifier que le numéro vous appartient réellement. Bien que certaines personnes disposent de comptes bancaires, elles ont trouvé utile de les lier au service de paiement mobile. De cette façon, ils peuvent accéder à leur compte bancaire depuis tous types de mobile et peu importe la zone géographique. C’est en effet une solution adoptée par les banques commerciales pour attirer et maintenir une large clientèle. Lorsqu’on parle de mobile banking, tous les pays africains sont pris en compte, et certains plus que d’autres.