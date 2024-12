Tchad : la France rend une base aux autorités

Photo FRED MARIE/HANSLUCAS

Les forces françaises ont franchi une nouvelle étape dans leur retrait progressif du Tchad. Le jeudi 26 décembre 2024, la base militaire de Faya a été officiellement remise aux forces de défense et de sécurité du tchad après plus de six décennies. « Aujourd’hui, le 26 décembre 2024, l’État-Major Général des Armées informe l’opinion nationale et internationale qu’après le départ des avions de chasse à destination de la France et le retrait des premières troupes combattantes françaises du Tchad le 20 décembre dernier, les forces françaises ont rétrocédé la base de Faya à l’ANT », a écrit le ministère tchadien des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre sur sa page facebook. Cette décision fait suite à la dénonciation, le 28 novembre dernier, de l’accord de coopération militaire qui liait les deux pays.

La cérémonie de transfert s’est déroulée à l’aéroport de Faya, en présence de représentants des deux armées, notamment le gouverneur du Comzone et le colonel Boris Pomirol, chef des forces françaises au Tchad. Plus de 70 tonnes de matériel militaire ont été évacuées du territoire tchadien à bord d’un Antonov 124. Ce départ marque tout doucement la fin d’une longue collaboration militaire et ouvre de nouvelles perspectives pour le Tchad. Il est important de noter que ce retrait s’inscrit dans un processus plus large, puisque dès le 10 décembre, deux des trois avions de chasse Mirage stationnés à N’Djaména avaient déjà quitté le pays.

Les autorités tchadiennes ont salué cette nouvelle étape, qualifiée de « tournant historique » par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah. Pour lui, cet acte marque une évolution majeure dans les relations entre les deux pays. Les dirigeants tchadiens espèrent pouvoir continuer à maintenir des liens diplomatiques forts et amicaux avec la France. Les modalités de transfert des bases d’Abéché et de N’Djaména, les deux dernières bases françaises au Tchad, seront précisées ultérieurement.