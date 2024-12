Tensions au Maghreb: la France ressent les secousses

Photo AFP

Le conflit du Sahara occidental, territoire inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU, connaît un nouveau rebondissement diplomatique. La décision controversée d’Emmanuel Macron de soutenir le plan d’autonomie marocain a provoqué une onde de choc dans les relations franco-maghrébines. Cette prise de position marque une rupture avec la traditionnelle neutralité française sur ce dossier sensible, alors que la Cour internationale de Justice avait statué en 1975 sur l’absence de liens de souveraineté entre ce territoire et le Maroc ou la Mauritanie.

Mobilisation citoyenne contre la position française

La place de la République à Paris est devenue ce samedi l’épicentre d’une contestation grandissante contre la politique française au Sahara occidental. Les associations de défense des droits humains et de solidarité avec le peuple sahraoui ont uni leurs voix pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une violation flagrante du droit international. Ces organisations pointent du doigt l’échec des promesses internationales, notamment celle d’un référendum d’autodétermination promis en 1991 et jamais concrétisé. La reprise des affrontements, déclenchée par la rupture du cessez-le-feu par le Maroc, n’a fait qu’exacerber les tensions dans cette région stratégique du Maghreb.

Publicité

L’exploitation des ressources au cœur des préoccupations

Les manifestants ont également mis en lumière la question cruciale de l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental. Les entreprises françaises se retrouvent dans le collimateur des protestataires, qui exigent l’application stricte des décisions de la justice européenne concernant toute activité économique dans ce territoire contesté. Cette situation illustre la complexité des enjeux économiques qui se mêlent aux considérations diplomatiques et juridiques. Les associations alertent sur les répercussions de la position française, estimant qu’elle menace non seulement les droits fondamentaux du peuple sahraoui mais également la stabilité régionale et les efforts diplomatiques internationaux pour résoudre ce conflit vieux de plusieurs décennies.