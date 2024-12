Traite des personnes : Les africains, principales victimes selon un rapport de l’Onudc 

31% de toutes les victimes de la traite transfrontalière des êtres humains en 2022 sont des africains. C’est ce qui ressort du dernier rapport mondial de l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Onudc), publié le 13 décembre 2024. Selon ce rapport il y a une crise croissante de la traite des êtres humains en Afrique, aggravée par la pauvreté, les conflits et le changement climatique.

Le rapport mondial 2024 indique une hausse de 25% du nombre de victimes détectées en 2022 par rapport aux chiffres de 2019, avant la pandémie de la Covid. Le nombre de victimes de travail forcé a augmenté de 47% entre 2019 et 2022, et la traite des enfants a également progressé de 31%, avec une hausse de 38% des victimes de sexe féminin.

La directrice exécutive de l’Onudc, Ghada Waly, a souligné que les criminels exploitent de plus en plus le travail forcé, notamment pour des escroqueries en ligne et des cyberfraudes, tandis que les femmes et les filles sont particulièrement exposées à l’exploitation sexuelle et à la violence sexiste.

Les victimes sont pour la plupart trafiquées à l’intérieur du continent, où l’insécurité et les effets du changement climatique accroissent les vulnérabilités et où la cohésion sociale est mise à rude épreuve au quotidien. Le rapport informe également que les enfants sont particulièrement touchés, puisqu’ils sont les plus grandes victimes du travail forcé, e l’exploitation sexuelle et de la mendicité forcée. Les femmes et les filles représentent toujours la majorité des victimes de la traite (61% des victimes détectées en 2022), avec 60% des filles exploitées sexuellement. Les garçons, quant à eux, sont principalement victimes de travail forcé dans une proportion de 45%.

Face à cette situation, l’organisation des nations unies Onudc appelle à des mesures renforcées pour lutter contre la traite des êtres humains. Dans ce combat pour sauver les victimes et garantir un soutien aux survivants, l’Onudc rappelle que la coopération internationale accrue joue un rôle important.