Trump se sert de l’épouse de Biden pour faire la promo de son parfum

Photo : LUDOVIC MARIN / REUTERS

Dans la mouvance de sa campagne politique et de son style entrepreneurial audacieux, Donald Trump a récemment utilisé une scène inattendue pour mettre en valeur sa nouvelle ligne de parfums : une photographie prise lors de la cérémonie à Notre-Dame de Paris. L’image, devenue virale, capture un moment de courtoisie où Jill Biden, l’épouse de l’actuel président américain, adresse un sourire à l’ancien président. Trump, fin stratège, a saisi cette opportunité pour promouvoir sa collection de fragrances intitulée « Fight, Fight, Fight« .

Sur sa plateforme Truth Social, le républicain a partagé le cliché accompagné d’un slogan provocateur : « Un parfum auquel vos ennemis ne peuvent résister ». Cette stratégie marketing originale reflète sa personnalité distinctive et son approche non conventionnelle de la communication.

Publicité

La collection « Fight, Fight, Fight » se décline en parfums pour hommes et femmes, chacun vendu à 199 dollars. La description marketing cible explicitement les « patriotes » en présentant le produit comme un symbole de force et de victoire. Le flacon arbore l’image emblématique de Trump et son poing levé, renforçant le message de détermination.

Cette campagne publicitaire illustre la capacité de Trump à transformer chaque interaction en opportunité promotionnelle. En utilisant un moment de politesse diplomatique, il réussit à attirer l’attention médiatique sur sa nouvelle ligne de fragrances, démontrant une fois de plus son talent pour capter l’attention du public.

La collection vise à incarner les valeurs que Trump associe à son image politique : la puissance, la résilience et l’esprit de combat. Chaque parfum se veut un « cri de ralliement » pour ses partisans, mêlant astucieusement la politique à la commercialisation.