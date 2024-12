Ukraine: Trump appelle à un cessez-le-feu et avertit Kiev

Donald Trump (Photo : CHANDAN KHANNA / AFP)

La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, a profondément bouleversé l’équilibre géopolitique européen et mondial. Après près de trois ans de conflit, le bilan humain et matériel s’alourdit chaque jour, avec des pertes considérables dans les deux camps. Les forces ukrainiennes, confrontées à une pénurie croissante de personnel et de matériel, peinent à maintenir leurs positions face aux assauts russes, tandis que le soutien occidental montre des signes d’essoufflement. Les récentes évolutions sur le terrain militaire et diplomatique suggèrent une possible inflexion dans la dynamique du conflit.

Une rencontre inattendue à Paris

La visite surprise de Donald Trump à Paris, orchestrée par Emmanuel Macron, a marqué un tournant dans les discussions diplomatiques autour du conflit ukrainien. Le président élu américain a rencontré Volodymyr Zelensky à l’occasion de la réouverture de Notre-Dame, créant une opportunité de dialogue trilatéral. Cette rencontre, initialement peu probable selon le média Axios, témoigne des efforts diplomatiques français pour maintenir les canaux de communication ouverts. Trump, qui avait manifesté des réticences à rencontrer le dirigeant ukrainien, a finalement accepté l’invitation de Macron, permettant des échanges directs sur l’avenir du soutien américain à l’Ukraine.

Une aide américaine en suspens

Dans une interview accordée à NBC News, diffusée dimanche 8 décembre, Trump a clairement indiqué que Kiev devrait anticiper une réduction du soutien américain sous sa présidence. Cette position marque une rupture avec la stratégie actuelle de l’administration Biden. Trump affirme pouvoir résoudre le conflit en 24 heures et a déjà nommé le général Keith Kellogg comme émissaire spécial pour la Russie et l’Ukraine. Cette nomination suggère une volonté de restructurer rapidement la politique américaine dans la région.

Les défis d’une paix négociée

Les perspectives de négociations restent complexes malgré l’optimisme affiché par Trump. Le président ukrainien reconnaît des pertes militaires importantes, avec 43 000 soldats tués et 370 000 blessés, dont la moitié a pu reprendre le service. La situation sur le terrain devient de plus critique pour l’Ukraine, confrontée à des difficultés de recrutement et de mobilisation. Les conditions posées par Moscou, notamment le contrôle de la Crimée et de quatre régions annexées, ainsi que l’interdiction pour l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN, demeurent inacceptables pour Kiev. Les récentes attaques de drones ukrainiens contre plusieurs régions russes, dont 46 ont été interceptés selon Moscou, illustrent la persistance des tensions militaires, malgré les appels au dialogue.