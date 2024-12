Un réseau de corruption au cœur de l’administration douanière d’un pays d’Afrique

Un vaste scandale de corruption a éclaté au sein de l’administration des douanes en Guinée. Des enquêtes ont révélé un système mis en place par des douaniers et des transitaires pour détourner des fonds publics. Ce réseau illégal aurait permis de détourner plus de 700 milliards de francs guinéens, soit environ 76,7 millions d’euros. Face à l’ampleur de ce scandale, le directeur général des douanes, Moussa Camara, et son adjoint ont été placés en détention provisoire à la suite de leur audition par la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Cette décision fait suite à une plainte déposée par la Crief auprès de la justice pour des faits présumés de faux et d’usage de faux, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité.

Afin de remettre de l’ordre au sein de l’administration douanière, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a nommé un nouveau directeur général. Le colonel Cheick Gadiri Condé, jusque-là directeur des renseignements et des enquêtes douanières, a été chargé de cette mission le lundi 9 décembre 2024. Sa mission sera de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et les trafics illégaux, de veiller à une meilleure gestion des flux commerciaux et de mettre en place des mesures pour prévenir de nouveaux détournements de fonds.

Le nouveau directeur général des douanes devra également œuvrer à rétablir la confiance des citoyens dans une institution fortement ébranlée par ce scandale. Il devra non seulement faire face aux défis internes, mais aussi à la pression de la société civile qui attend des mesures concrètes contre la corruption et l’opacité qui entachent le secteur public. Une enquête judiciaire sera ouverte pour situer les responsabilités.