USA: Joe Biden gracie son fils Hunter avant de quitter la Maison-Blanche

(Photo by Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

À l’aube de son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden a pris une décision qui suscite à la fois incompréhension et débat : accorder la grâce présidentielle à son fils cadet, Hunter Biden. Ce geste marque un retour sur son engagement de ne pas intervenir dans les affaires judiciaires impliquant sa famille. Lors de sa campagne et tout au long de son mandat, le président démocrate avait insisté sur l’indépendance du système judiciaire, promettant de ne jamais favoriser ses proches. Pourtant, cette décision, prise à quelques semaines de la fin de son mandat, souligne les tensions entre convictions personnelles, pressions politiques et considérations familiales.

Hunter Biden, âgé de 54 ans, a été confronté à plusieurs affaires judiciaires, dont des accusations de fraude fiscale et de mensonge lors de l’achat d’une arme, en lien avec son passé marqué par une addiction aux drogues. Bien qu’il ait plaidé coupable et réglé ses arriérés d’impôts avec des pénalités, il risquait une peine cumulée de plus de 40 ans de prison. L’affaire, devenue une arme politique, a été instrumentalisée par les opposants républicains de Joe Biden, accusant ce dernier de protéger son fils. Dans son communiqué, le président a justifié son choix en dénonçant ce qu’il considère comme une persécution politique : « Hunter a été ciblé uniquement parce qu’il est mon fils – cela ne va pas ».

Ce pardon présidentiel soulève des questions sur l’indépendance du système judiciaire américain. Biden a insisté sur le fait qu’il n’a pas influencé les décisions du ministère de la Justice, même lorsqu’il a observé ce qu’il décrit comme un traitement injuste à l’encontre de son fils. Cependant, pour beaucoup, ce geste semble entrer en contradiction avec son discours antérieur sur la séparation entre pouvoir exécutif et judiciaire. Les critiques se sont multipliées ces derniers mois, notamment parmi les républicains, qui pointent un favoritisme évident, compromettant la perception d’équité au sein du système.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière les défis personnels et politiques auxquels Hunter Biden et sa famille ont dû faire face. Depuis son admission en septembre, l’ex-avocat et homme d’affaires reconverti dans l’art affirme vouloir consacrer sa vie à aider les personnes luttant contre des addictions. Malgré cela, son parcours reste une cible privilégiée des adversaires de son père, en particulier dans un contexte électoral tendu.

Le pardon accordé par Joe Biden ne clôt pas le débat, mais va l’intensifier. Alors que l’administration actuelle achève son mandat, cette décision pourrait avoir des répercussions durables sur la confiance envers les institutions américaines et sur le futur paysage politique du pays.