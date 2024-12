Vaccination contre la Rougeole et la Rubéole : Le maire de Cotonou appelle à la mobilisation générale

Luc Atrokpo, maire de Cotonou. Photo: DR

Le lundi 16 décembre 2024, le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atropko, a lancé un appel pressant à l’implication des élus municipaux et locaux pour assurer une large participation des enfants à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Cet appel a été formulé lors d’une séance de travail en présence du Directeur général de l’Agence nationale des soins de santé primaires, Blaise Guézo Mevo, de la Directrice départementale de la Santé du Littoral, Josiane Azé, des adjoints au maire et des chefs d’arrondissement de Cotonou.

Cette campagne, initiée par le ministère de la Santé avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a débuté le 9 décembre 2024 et se poursuit jusqu’au mercredi 18 décembre. Elle inclut plusieurs interventions essentielles : la vaccination antirougeoleuse pour les enfants de 9 mois à 5 ans, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l’Albendazole pour les enfants de 9 mois à 5 ans,un grand rattrapage pour les enfants jamais vaccinés ou sous-vaccinés âgés de 12 mois à 5 ans.

Afin de toucher un maximum d’enfants, des équipes de santé sont mobilisées dans les quartiers, les marchés et les sièges des arrondissements de la ville. La Directrice départementale de la Santé du Littoral, Josiane Azé, a rappelé l’importance de cette opération pour la santé des enfants et a invité toutes les parties prenantes à jouer leur rôle : parents, chefs de couvents, leaders d’opinion et religieux, têtes couronnées, ainsi que les partenaires du secteur de la santé.

Le maire Luc Sètondji Atrokpo a insisté sur l'engagement des élus locaux pour sensibiliser les populations et assurer la participation effective des enfants de moins de 5 ans. « Cette campagne est cruciale pour protéger nos enfants contre des maladies graves et assurer leur bonne santé », a-t-il souligné.Tous les acteurs sont donc appelés à se mobiliser afin que chaque enfant concerné puisse bénéficier de cette initiative capitale.