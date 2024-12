Vers une diminution du prix du gaz domestique au Bénin ?

Photo: DR

Dans la loi de finances pour l’année 2025, le gouvernement béninois a mis en place des mesures fiscales visant à soutenir le développement de l’infrastructure gazière et à encourager l’utilisation du gaz domestique. L’article 7 de cette loi évoque des exonérations et allègements fiscaux pour le Gaz. Il s’agit en réalité d’une série de mesures incitatives. On retient particulièrement une exonération des récipients et accessoires pour gaz. Les consommateurs bénéficient d’une exonération des droits et taxes sur les récipients pour gaz, qu’ils soient en fonte, fer ou acier. Cela inclut également les liquéfies (gaz en bouteille) pour les particuliers et les entreprises.

Toujours selon cette loi des Finances, les accessoires tels que les brûleurs, supports pour les bouteilles de 3 à 6 kg, les tuyaux, raccords, détendeurs, réchauffeurs à gaz pour four et robinets-détendeurs sont exemptés de taxes. Cette exemption vise à encourager l’adoption du gaz à domicile, dans les importations, les fabrications locales ou les ventes. Ces mesures s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2025, période durant laquelle les importations, la fabrication, et la vente de ces équipements bénéficieront d’exonérations sur les droits de douane, la TVA, et d’autres taxes applicables.

Publicité

Article 7/ Loi des Finances 2025

Les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires (brûleurs, supports marmites POU les bouteilles de 3 et 6 kg, twyaUX, raccords, détendeurs, réchauds à gaz sans four et robinets-détendeurs) pour gaz domestique, importés, fabriqués ou vendus en République du Bénin sont exonérés des droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) durant la période allant du I er janvier au 31 décembre 2025