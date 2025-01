AES : une rencontre pour le développement régional annoncée

Alousséni Sanou (DR)

Du mardi 14 au vendredi 17 janvier prochain, le Mali accueillera une importante conférence économique de la Confédération des États du Sahel (AES). Cet événement, jugé essentiel pour l’avenir de la région, abordera plusieurs questions stratégiques de développement. Organisée par le ministère malien de l’Économie et des Finances, cette rencontre vise à impulser un nouveau dynamisme au développement de la région du Sahel. Les participants auront l’occasion de discuter de projets majeurs qui pourraient transformer le quotidien des populations.

Au cœur des discussions, la création d’une banque d’investissement régionale. Cet établissement financier aurait pour mission principale de soutenir les projets structurants, de favoriser les échanges commerciaux et de renforcer la coopération entre les pays de la région. En permettant une meilleure gestion des ressources financières et en facilitant l’accès aux crédits pour les initiatives locales, elle pourrait devenir un moteur essentiel pour la transformation économique de la région. Par ailleurs, les participants aborderont la question des infrastructures, notamment l’amélioration des réseaux de transport et la sécurisation des voies de communication. Ces améliorations sont essentielles pour faciliter la connectivité entre les différents pays de la région et pour assurer la libre circulation des biens et des personnes, élément clé pour la stimulation de l’activité économique et pour la coopération régionale.

Publicité

Enfin, la création d’une centrale d’achat commune pour approvisionner l’ensemble de la région en produits stratégiques sera au centre des débats. Ce mécanisme permettrait de réaliser des économies d’échelle, de réduire la dépendance vis-à-vis des importations extérieures, de renforcer la sécurité alimentaire et de garantir une sécurité économique à long terme pour la région. En somme, cette conférence représenterait une opportunité pour les pays de l’AES de mettre en œuvre des projets ambitieux et de renforcer leur coopération. Les décisions qui seront prises pourraient avoir un impact durable sur le développement économique et social de la région.