Affaire Homéky-Boko : Les derniers développement à la Criet

L’audience devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a repris avec la lecture du procès-verbal d’Olivier Boko, principal accusé dans cette affaire. L’un des points d’interrogation concernait le mouvement OB 26, présenté comme une initiative visant à soutenir une candidature d’Olivier Boko à l’élection présidentielle de 2026.

Interrogé sur cette question, l’intéressé a réagi avec fermeté : « Ces mouvements publics n’engagent que ceux qui les organisent. Je ne suis membre d’aucun parti politique. Comment puis-je être candidat ? ». Dans un extrait de son audition, il a également nié toute implication dans un projet de coup d’État : « Je ne suis ni informé ni mêlé à un projet de coup d’État. Je ne peux pas faire un coup d’État à mon propre régime. Je suis fier de son bilan. Talon Président, c’est Boko Président. Je ne rentrerai jamais dans l’incertitude des coups d’État. »

Audition d’un cadre de NSIA Assurance

L’audience a été suspendue avant de reprendre avec la lecture de nouveaux procès-verbaux et l’interrogatoire d’un témoin en visioconférence. Il s’agit d’un cadre de NSIA Vie Assurance en Côte d’Ivoire, interrogé sur un contrat d’assurance souscrit par l’ex-ministre Oswald Homeky au profit du colonel Dieudonné Tevoedjré.

D’après la déposition du chef de département commercial de NSIA, Jacques Avene, Oswald Homeky a effectué plusieurs versements, notamment 5 millions et 50 millions de francs CFA. Selon le témoin, l’ancien ministre a expliqué qu’il souhaitait « remercier un ami ». Par ailleurs, il a déclaré que Homeky avait également déposé des sommes plus importantes, portant le total des fonds sur le compte du colonel à 105 millions de francs CFA.

Des doutes sur l’authenticité des transactions

Les explications du cadre de NSIA Assurance ont mis en évidence des anomalies dans la gestion des fonds. Il a notamment indiqué qu’un « numéro de police retrouvé n’était pas authentique » et que les versements avaient été effectués en plusieurs tranches, avec l’implication d’un troisième donateur non identifié.

Le témoin a confié son étonnement en découvrant que certaines des personnes impliquées dans ces transactions étaient citées dans une tentative de coup d’État déjouée au Bénin : « J’ai appris sur les réseaux sociaux, le mercredi 24 septembre, qu’au Bénin, une tentative de coup d’État avait été déjouée, et que les hommes impliqués étaient des personnes que je connaissais. J’étais vraiment surpris. » L’audience se poursuit devant la CRIET, avec des interrogations persistantes sur l’origine et la destination finale des fonds ainsi que sur d’éventuels liens entre ces transactions et l’affaire en cours.