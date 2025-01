Énergie au Maghreb: d’importants accords signés avec un pays arabe

Photo d'illustration

Sonatrach, géant algérien des hydrocarbures et véritable pilier de l’économie nationale, représente une force majeure dans le paysage énergétique mondial. Premier groupe pétrolier en Afrique avec plus de 50 ans d’expertise, l’entreprise publique génère environ 98% des recettes en devises de l’Algérie. Sa production diversifiée, qui englobe le pétrole, le gaz naturel et leurs dérivés, lui confère une position stratégique sur les marchés internationaux, notamment pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

Une alliance stratégique pour la formation professionnelle

La société omanaise Abraj et Sonatrach posent les jalons d’une nouvelle alliance stratégique avec la signature de deux accords majeurs à Mascate. Ces conventions, paraphées ce mardi, établissent un cadre de coopération en mettant l’accent sur le développement des compétences professionnelles. L’objectif central vise l’amélioration des programmes d’entraînement dans les secteurs gazier et pétrolier, conjuguant expertise technique et gestion administrative.

Le renforcement des capacités comme priorité

Ces nouveaux partenariats démontrent l’engagement des deux groupes envers l’excellence opérationnelle. Les programmes de formation spécialisés, conçus conjointement, permettront aux employés d’acquérir des compétences pointues adaptées aux défis actuels de l’industrie énergétique. Cette initiative favorise également les échanges d’expériences entre les professionnels des deux pays, créant ainsi un environnement propice à l’innovation et au partage des meilleures pratiques.

Une coopération scientifique prometteuse

La dimension recherche et développement occupe une place prépondérante dans ces accords. Les deux entreprises ont prévu d’intensifier leur collaboration dans le domaine de la recherche scientifique, ouvrant la voie à des avancées technologiques potentielles pour l’industrie des hydrocarbures. Cette synergie entre Sonatrach et Abraj, initiée par le protocole d’entente d’avril 2024, traduit la volonté des deux groupes de construire un partenariat durable, axé sur l’innovation et le développement des ressources humaines dans le secteur énergétique.