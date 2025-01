Afrique : 13 militaires condamnés à mort dans ce pays

Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), plus précisément dans le territoire de Lubero, un tribunal militaire a prononcé, le mardi 31 décembre 2024, des peines de mort à l’encontre de treize soldats des Forces armées de la RDC (FARDC). Ces militaires ont été reconnus coupables de plusieurs infractions graves, notamment la fuite devant l’ennemi, des meurtres et des pillages commis dans un contexte de guerre.

Ces condamnations font suite à des événements survenus dans une région où les combats opposent depuis plusieurs années les FARDC aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, selon les autorités congolaises. Vingt-trois soldats étaient au total jugés en flagrance. Outre les treize peines capitales, quatre autres militaires ont écopé de peines de prison allant d’un à dix ans pour d’autres infractions comme la dissipation de munitions ou le vol. Six ont été acquittés faute de preuves. Le parquet militaire a justifié ces poursuites par la nécessité de rétablir la discipline au sein de l’armée et de dissuader d’autres soldats de commettre des actes similaires.

« Ça fait plus de trois décennies que notre pays, la RDC fait face à une agression rwandaise via le M23, et dans ce cadre il y a certains militaires sur la ligne de front qui se sont mal comportés, raison pour laquelle, en tant que parquet militaire, nous avons voulu remettre la discipline au sein de l’armée que nous avons déférés aujourd’hui les prévenus pour qu’ils répondent de leurs actes« , a déclaré officier du ministère public, le lieutenant Harris Kabundi Kabala. La défense, quant à elle, a annoncé son intention de faire appel de ces jugements. Les espoirs de paix dans l’est de la RDC se sont envolés.

De nouveaux combats opposent l’armée congolaise aux rebelles du M23, notamment dans les régions de Saké et de Lubero. Ces affrontements ont déjà causé des morts parmi les civils et déplacé des populations. La cause de ces violences ? Le contrôle des riches ressources minières de la région, comme l’or et le coltan. Ce conflit, qui dure depuis des années, est alimenté par des intérêts économiques et fragilise davantage une région déjà meurtrie.