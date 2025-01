Afrique : 1,6 milliard $ de recettes douanières enregistrées

Image by Pexels from Pixabay

L’Afrique est un carrefour du commercial mondial. Aux quatre coins du continent, les échanges commerciaux ont atteint un niveau impressionnant. Le Cameroun par exemple, avec sa situation géographique stratégique, présente de nombreuses potentialités qui n’attendent qu’à être exploité.

En 2024, le Cameroun a confirmé son engagement à dynamiser ses échanges commerciaux et à renforcer ses performances douanières. La Direction générale des douanes a annoncé avoir mobilisé 1,67 milliard de dollars (1094,9 milliards FCFA). Cette performance, en progression de 3,2 % par rapport à l’année précédente, témoigne de l’efficacité des réformes mises en place pour optimiser la collecte des droits et taxes à l’importation.

Avec une hausse de 33,3 milliards FCFA par rapport aux 1022,6 milliards FCFA de 2023, le Cameroun enregistre sa deuxième année consécutive au-dessus du seuil symbolique des 1000 milliards FCFA. Ce résultat s’explique par plusieurs facteurs, notamment la digitalisation des procédures douanières, le renforcement des contrôles et la lutte contre la fraude et la contrebande.

Au-delà de la simple collecte des recettes, ces performances traduisent la volonté du Cameroun d’améliorer l’environnement des affaires et de faciliter les échanges internationaux. Le gouvernement mise sur une modernisation des infrastructures portuaires et douanières pour fluidifier les transactions commerciales, tout en garantissant une meilleure traçabilité des opérations.

Le Cameroun ne compte pas s’arrêter là. L’administration douanière entend intensifier ses efforts pour franchir un nouveau cap en 2025. La mise en place de nouvelles mesures incitatives, combinée à un encadrement plus rigoureux des importations et exportations, devrait contribuer à renforcer la compétitivité du pays sur la scène commerciale régionale et internationale.