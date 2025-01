Afrique : 217 policiers seront envoyés en Haïti

(AFP via Getty Images)

Voilà plusieurs années maintenant qu’Haïti, est confronté à une instabilité socio-politique et sécuritaire qui ne dit pas son nom. Il ne serait pas exagérer de dire qu’Haïti,est presqu’un Etat failli. En 2021, l’ex président du pays Jovenel Moïse a été assassiné chez lui par un commando de mercenaires. A cette époque, l’île des Caraïbes luttait déjà pour faire face à ses démons.

Après l’assassinat de Jovenel Moise, Haïti, a basculé dans l’anarchie. C’est ainsi qu’on a assisté à l’émergence de gangs plus dangereux les uns que les autres. Ces gangs se livrent une bataille sans merci pour contrôler plusieurs zones stratégiques de l’île notamment au niveau de la capitale Port au Prince. Les forces de l’ordre, sous équipés sont impuissants face à la loi imposé par les différents gangs.

A Port au Prince, un individu symbolise l’emprise des gangs sur le quotidien d’Haiti. Il s’agit de Jimmy Chérisie alias « Barbecue ». Cet ancien policier est le plus redouté des chefs de gang en Haiti et pour le moment l’Etat central neut peut rien face à son influence. Il ya quelques mois, le Kenya a mené une campagne intensive à l’international pour essayer d’assister Haiti sur le plan sécuritaire. En Juin 2024, le pays d’Afrique de l’Est a envoyé un premier contingent de 600 policiers sur l’île.

Tout récemment; le ministre kényan de l’Intérieur a annoncé que son pays va envoyer 217 policiers supplémentaires en Haïti pour lutter contre les gangs. L’initiative du Kenya intervient dans un contexte où de nombreuses grandes puissances hésitent à s’impliquer directement. En déployant des forces de sécurité en Haïti, Nairobi se positionne comme un acteur déterminé à contribuer à la paix et à la stabilité mondiale, tout en affirmant sa capacité à répondre aux crises internationales.

Le choix du Kenya de participer activement à cette mission reflète une vision plus large de la solidarité sud-sud. Alors que les relations internationales ont souvent été dominées par des pays du Nord, l’engagement kényan montre que des nations africaines peuvent jouer un rôle décisif dans la résolution des crises mondiales. Pour le président Ruto, cette initiative s’inscrit également dans une stratégie de renforcement de l’image du Kenya sur la scène internationale. En prenant les devants dans des missions humanitaires et sécuritaires, le Kenya se positionne comme un pays engagé en faveur de la paix et de la coopération mondiale.