Afrique : 25 millions $ pour booster l’exploitation de l’uranium de ce pays

Mine d'uranium au Niger (Orano)

Le Niger est un acteur clé dans le domaine de l’uranium, étant l’un des principaux producteurs mondiaux de ce minerai. Actuellement, le pays produit entre 2 500 et 3 000 tonnes d’uranium par an, et une grande partie est destinée à l’exportation, principalement vers la France, mais aussi vers d’autres pays européens et le Japon. Le projet de la mine de Dasa, situé dans la région de l’Air, au nord du Niger, marque un développement récent, mais prometteur dans l’industrie de l’uranium du pays. Géré par la société canadienne Global Atomic, ce projet bénéficie d’une forte valeur grâce à la qualité et à la profondeur du gisement. Les réserves de Dasa sont estimées à plusieurs milliers de tonnes, faisant de cette mine un projet à long terme pour le Niger.

Global Atomic a récemment entrepris une levée de fonds de 25 millions de dollars pour accélérer le développement du site, avec des prévisions de production de 68 millions de livres d’uranium sur 23 ans. L’exploitation de Dasa pourrait non seulement renforcer la production nationale, mais aussi stimuler l’économie locale grâce à la création d’emplois directs et indirects. L’impact économique de la mine de Dasa pourrait être considérable pour le Niger, surtout au niveau des recettes fiscales et des redevances minières. L’exploitation de la mine devrait entraîner un afflux de fonds pour l’État, ce qui pourrait soutenir le financement d’infrastructures et de services publics dans la région. Le projet a déjà franchi des étapes cruciales, telles que les études de faisabilité technique et économique, et a obtenu les permis nécessaires pour l’exploitation.

Le Niger possède de riches gisements, notamment à Arlit et à Imouraren, dans le nord du pays. La mine d’Arlit, exploitée depuis les années 1970 par la filiale SOMAIR du groupe français Orano, a longtemps été le principal site d’extraction. Imouraren, à environ 80 kilomètres au sud, est l’une des plus grandes réserves mondiales d’uranium, avec environ 100 000 tonnes estimées. L’évolution du projet Dasa, conjuguée à l’exploitation des autres mines, pourrait assurer une place puissante du Niger dans le marché mondial de l’uranium.