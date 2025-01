Afrique : 819 millions $ d’investissements attendus dans le numérique

Le Rwanda ambitionne de devenir un leader incontournable dans le domaine du numérique en Afrique, en s’appuyant sur une stratégie centrée sur l’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) de qualité. Entre 2013 et 2023, le pays a réussi à mobiliser 819 millions de dollars d’IDE dans le secteur numérique, répartis entre plusieurs sous-secteurs clés. Les logiciels et services informatiques ont capté la part la plus importante avec 372 millions de dollars, suivis des communications (304 millions de dollars), des composants électroniques (77 millions de dollars) et des machines et équipements d’entreprise (66 millions de dollars). Ces performances illustrent le dynamisme du Rwanda dans un secteur considéré comme essentiel à son développement économique et social.

Pour maintenir cette trajectoire ascendante et dépasser les investissements de la décennie précédente, le Rwanda a rejoint l’initiative sur les investissements directs étrangers numériques (DFDI) en 2022. Cette initiative, pilotée par l’Organisation de coopération numérique (DCO) et le Forum économique mondial (WEF), vise à aider les pays à identifier les défis freinant le développement du numérique tout en proposant des solutions concrètes. Grâce au rapport publié le 3 janvier 2025 intitulé « Digital FDI Initiative: Digital FDI-Enabling Project in Rwanda« , le gouvernement rwandais a pu dresser un diagnostic précis des obstacles à surmonter pour accélérer son essor numérique.

Cependant, le Rwanda fait face à plusieurs défis de taille. La connectivité Internet, notamment dans les zones rurales, reste un enjeu crucial, avec un taux de pénétration d’Internet limité à 34,4 % en janvier 2024 selon Data Reportal. Le développement des compétences numériques nécessaires pour répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés constitue également un défi majeur.

Par ailleurs, l’écosystème entrepreneurial du pays, en particulier le soutien aux start-ups, demeure insuffisamment structuré pour encourager l’innovation. La concurrence régionale et l’accès limité aux capitaux compliquent également la tâche, alors que le Rwanda s’efforce de se positionner comme un hub technologique dans une région où de nombreux pays ont des ambitions similaires.

Malgré ces obstacles, le Rwanda ne manque pas d’ambition. En s’appuyant sur des initiatives internationales comme le DFDI, le pays prévoit des réformes pour améliorer la connectivité, développer les compétences locales et renforcer son écosystème entrepreneurial.

Cette stratégie devrait lui permettre d’attirer davantage d’investissements et de devenir un modèle pour d’autres pays africains, démontrant ainsi que le numérique peut jouer un rôle central dans la transformation socio-économique. Avec une vision claire et des actions ciblées, le Rwanda se positionne comme un acteur clé du numérique en Afrique, prêt à relever les défis de demain pour accélérer son développement.