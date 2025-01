Afrique: Bill Gates et Jeff Bezos jettent leur dévolu sur ce secteur

Photo: Getty

La course mondiale pour les minéraux critiques et les terres rares a pris une nouvelle dimension, l’Afrique émergeant comme un acteur clé dans cette bataille stratégique. L’investissement spectaculaire de 537 millions de dollars par Bill Gates et Jeff Bezos dans des projets miniers à travers le continent témoigne de l’importance cruciale de ces ressources pour les industries du futur. Leur objectif est clair : sécuriser l’accès aux matériaux essentiels pour la transition énergétique et technologique.

L’intérêt pour les richesses minérales de l’Afrique s’est considérablement intensifié au cours de la dernière décennie. La visite du président américain Joe Biden en Angola en décembre 2024 souligne la volonté des États-Unis de renforcer leur présence dans la région, face à une Chine déjà bien implantée. Cette dernière, dominante dans le secteur minier, maintient une avance considérable dans le contrôle de la chaîne d’approvisionnement des minéraux critiques depuis plus de dix ans.

Publicité

La bataille des métaux stratégiques

Les métaux rares sont devenus indispensables pour les technologies modernes, des batteries de véhicules électriques aux systèmes d’énergie renouvelable. Face à la domination chinoise, les États-Unis développent de nouveaux partenariats pour explorer les ressources africaines inexploitées. Des entreprises comme KoBold Metals et Lifezone Metals financées par Jeff Bezos ou Bill Gates, notamment, mènent cette offensive, avec des projets ambitieux en Zambie et en Tanzanie.

Le corridor de Lobito, reliant l’Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie, est devenu un point stratégique pour les investissements américains et européens. Cependant, les entreprises chinoises conservent leur mainmise sur de nombreuses régions grâce à des accords de longue date et des investissements massifs dans les infrastructures. Les initiatives américaines ciblent donc principalement les zones moins influencées par les intérêts chinois.

Le défi de la transformation locale

Un enjeu majeur pour l’avenir réside dans l’équilibre entre les intérêts stratégiques mondiaux et les aspirations des nations africaines. Les pays africains privilégient de plus en plus la transformation locale des minerais avant leur exportation, une approche qui nécessite de repenser les stratégies traditionnelles d’extraction. Cette évolution représente une opportunité pour développer des partenariats plus équitables et durables, bénéfiques tant pour l’Afrique que pour ses partenaires internationaux.