Afrique : ce pays encaisse 1,5 milliard $ grâce aux diamants

L’Angola a connu une année 2024 remarquable dans le secteur du diamant. Le pays a en effet réussi à écouler près de 10 millions de carats de diamants, générant ainsi des revenus de 1,5 milliard de dollars. Cette performance place l’Angola parmi les principaux acteurs mondiaux du marché diamantaire, avec une part de marché estimée à 9% des ventes totales des pays membres du Processus de Kimberley. Cette réussite est le fruit d’une production record.

En 2024, l’Angola a extrait environ 12 millions de carats de diamants, dépassant ainsi les objectifs fixés dans son plan de développement. Avec une production record de 12 millions de carats, le pays a atteint un taux de réalisation de plus de 82 % par rapport aux objectifs établis dans son Plan national de développement 2023-2027, a précisé le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo. Le président du conseil d’administration de la compagnie publique Endiama, Ganga Júnior, a salué cette performance exceptionnelle. Il a souligné qu’avec une production de 9,8 millions de carats en 2023 et une augmentation prévue pour atteindre près de 14 millions de carats, l’Angola est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de 2024.

Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il a été obtenu malgré une baisse significative des prix mondiaux des diamants, qui ont chuté de 40 à 60%. Cette situation a pesé sur les marges bénéficiaires des entreprises du secteur. Malgré ce contexte difficile, l’Angola reste un acteur majeur de la production mondiale de diamants. Le pays se classe au quatrième rang mondial, derrière la Russie, le Botswana et le Canada. Les principales régions productrices d’Angola sont les provinces de Lunda-Norte, Lunda-Sul, Bié, Cuanza-Sud et Malanje. Au niveau mondial, la production de diamants en 2024 s’est élevée à 111,5 millions de carats, pour une valeur totale de 12,7 milliards de dollars.