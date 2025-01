Afrique: Dangote Group signe un partenariat économique de 15 ans avec un pays

Le mardi 14 janvier 2025, le président guinéen Mamadi Doumbouya a rencontré Aliko Dangote, l’influent homme d’affaires nigérian à la tête du groupe Dangote, pour discuter de potentielles opportunités d’investissement en Guinée. Ce dialogue vise à renforcer les liens économiques entre la Guinée et le groupe Dangote, l’un des plus grands conglomérats africains, actif dans divers secteurs. Au cœur des discussions figurent des investissements dans des domaines clés tels que les hydrocarbures, l’agriculture et les banques. Le président Doumbouya a présenté le programme « Simandou 2040 », une initiative ambitieuse de 15 ans visant à transformer la Guinée en un pôle économique majeur en Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur des réformes structurelles et des projets d’envergure.

Le programme « Simandou 2040″ vise à utiliser les ressources naturelles, comme le gisement de minerai de fer de Simandou, un des plus grands du monde. Mais au-delà des ressources minières, il vise également à diversifier l’économie du pays en encourageant le développement de l’agriculture, de l’éducation, de la culture et des infrastructures. Un accent particulier est mis sur les secteurs du transport et de l’énergie, dans le but d’améliorer l’infrastructure du pays et d’attirer davantage d’investissements. L’amélioration des services de santé et l’introduction de nouvelles technologies figurent par ailleurs parmi les priorités du programme, permettant ainsi de créer un environnement propice à l’investissement privé et de stimuler la croissance économique.

Aliko Dangote, émerveillé à l’idée de ces projets, a réaffirmé son intérêt pour ces secteurs stratégiques et a exprimé son soutien à la vision du président Doumbouya. Il a souligné que l’environnement des affaires en Guinée, soutenu par le leadership actuel, représente une base solide pour attirer des investisseurs tant africains qu’internationaux. Le groupe Dangote, déjà un acteur majeur dans des secteurs tels que le ciment, l’agroalimentaire, les engrais et l’immobilier au Nigeria, pourrait étendre ses investissements en Guinée dans ces domaines clés. Le groupe est notamment reconnu pour ses installations, telles que la raffinerie de pétrole Dangote et ses usines d’engrais, qui lui confèrent une position dominante dans l’économie nigériane.