Des fouilles archéologiques menées à Río Campo, en Guinée équatoriale, ont permis de mettre au jour des outils en pierre d’une ancienneté impressionnante, datant de 40 000 ans. Cette fouille, menée en collaboration avec le Musée national des sciences naturelles d’Espagne (MNCN-CSIC) et l’Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale (IPHES-CERCA), a révélé 418 artefacts utilisés par les premiers humains pour diverses activités. Ces outils, fabriqués à partir de pierres taillées, étaient principalement destinés à la chasse, au traitement de matériaux et à la navigation à travers des zones végétales denses. La diversité des objets retrouvés témoigne de l’ingéniosité de ces sociétés anciennes, qui ont su adapter leurs technologies aux besoins de leur environnement. Les artefacts découverts à Río Campo datent d’une période allant de 20 000 à 76 000 ans, suggérant une occupation prolongée de la région par des populations humaines ou leurs ancêtres.

En plus des outils de chasse, il y a des machines pour fabriquer des vêtements en utilisant des plantes et des végétaux. Cela aide à mieux comprendre comment les gens vivaient dans ces endroits. Ces objets apportent aussi des éléments cruciaux sur les stratégies de survie mises en place par les groupes humains dans un environnement tropical difficile. Cette découverte enrichit considérablement la compréhension de l’évolution technologique de l’humanité en Afrique. Les outils retrouvés à Río Campo viennent compléter le tableau déjà bien documenté des premières sociétés humaines en Afrique subsaharienne. Ils montrent que les ancêtres des humains modernes étaient capables de s’adapter à des environnements variés, tout en développant des compétences sophistiquées de fabrication d’outils.

Río Campo est une ville située dans la région continentale de la Guinée équatoriale, un petit pays d’Afrique centrale. Elle se trouve dans la partie sud du pays, près de la frontière avec le Cameroun. La Guinée équatoriale, bien que majoritairement composée d’îles, possède aussi un territoire continental, et Río Campo est l’une de ses villes importantes dans cette zone. Río Campo est connue pour sa proximité avec la nature, étant située dans une région tropicale dense, propice à la biodiversité. C’est une zone où la faune et la flore sont particulièrement riches, ce qui en fait un lieu d’intérêt pour les recherches écologiques et archéologiques.