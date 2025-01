Afrique du Nord : ce footballeur rejoint Manchester City pour 75 M €

Photo de SeppH de Pixabay

Omar Marmoush, le footballeur international égyptien, est considéré comme l’un des plus grands talents du football africain. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, le joueur de 25 ans a crevé l’écran grâce à des prestations stratosphériques. Il a même réussi à faire de l’ombre à Mohamed Salah, la superstar incontesté des Pharaons.

C’est en Allemagne, et plus précisément avec le club de l’Eintracht Francfort, qu’Omar Marmoush s’est révélé aux yeux du grand public. Rapide, doté d’une excellente technique, percutant, et à l’aise des deux pieds, Omar Marmoush a ébloui les suiveurs de la Bundesliga. Grâce à ses performances, le jeune pharaon a rapidement attiré l’attention en Europe.

En effet, de nombreux clubs se sont positionnés pour tenter de recruter le virevoltant attaquant. Finalement, c’est le club de Manchester City qui a coiffé tout le monde au poteau pour s’offrir les services de Marmoush. Les Skyblues ont dû débourser la somme de 75 millions d’euros pour faire signer le joueur. Sous les ordres de Pep Guardiola, il est évident que la carrière d’Omar Marmoush va prendre une autre dimension.

À 25 ans, il vient sans conteste de franchir un cap qui pourrait le propulser dans les très hautes sphères du football africain, voire mondial. S’il maintient sa dynamique, il deviendra rapidement un prétendant sérieux au titre de Ballon d’Or africain.

La somme déboursée par Manchester City pour Omar Marmoush illustre son statut de pépite internationale. Il intègre, par la même occasion, le haut du classement des joueurs africains les plus chers de l’histoire. En Angleterre, le jeune homme aura l’opportunité de se mesurer à la crème du football, une expérience qui lui permettra de devenir encore plus fort.