Afrique: la plus grande base navale de ce pays va accueillir son plus gros navire

L’Afrique, avec ses vastes côtes bordées par l’océan Atlantique, l’océan Indien et la mer Méditerranée, accorde une importance croissante à la sécurité maritime. Face aux menaces comme la piraterie, la pêche illégale et le trafic illicite, plusieurs pays investissent dans la modernisation de leurs infrastructures navales. En Afrique de l’Ouest, le Ghana a récemment renforcé ses capacités avec l’inauguration de sa plus grande base navale avancée à Ezinlibo. Située sur la côte ouest, elle vise à améliorer la surveillance du golfe de Guinée, une zone stratégique pour le commerce maritime et la pêche. Conçue pour optimiser les opérations navales, cette base s’intègre dans un plan de sécurisation des eaux territoriales avec d’autres installations prévues à Ada, Elmina, Keta et Winneba. Grâce à cette expansion, le Ghana cherche à mieux contrôler son espace maritime.

En parallèle, la marine ghanéenne a renforcé sa flotte avec l’acquisition du GNS Achimota, un navire de 65 mètres construit au Japon. Ce bâtiment, doté d’équipements modernes de surveillance, permet une intervention plus rapide en cas d’incident en mer. En intégrant de nouveaux moyens technologiques et en améliorant la formation de ses marins, le Ghana entend renforcer son contrôle sur ses eaux et mieux protéger ses infrastructures portuaires, essentielles pour son économie et son commerce extérieur. Ces investissements montrent que le Ghana veut garder sa souveraineté maritime et aider à protéger le golfe de Guinée, une région où les pirates et les trafics illégaux sont préoccupants.

La lutte contre la piraterie et la protection des côtes africaines se jouent à travers plusieurs bases navales d’envergure. Le Nigeria a l’une de ses plus grandes bases à Lagos pour sécuriser son littoral et lutter contre les attaques en mer. En Afrique du Nord, des installations comme celle de Berenice en Égypte et Mers el-Kébir en Algérie contribuent à la surveillance des voies maritimes vitales, telles que le canal de Suez et la Méditerranée. En Afrique de l’Est, la Somalie renforce sa surveillance côtière pour contrer la piraterie dans l’océan Indien. Dans le sud du continent, la base de Simon’s Town en Afrique du Sud, au carrefour du cap de Bonne-Espérance, assure la sécurité des routes maritimes essentielles au commerce mondial.