Afrique: la Russie vole au secours des réfugiés d’un pays avec 1.600 tonnes de céréales

Face à l’épuisement croissant des ressources alimentaires, la Fédération de Russie apporte une aide substantielle à l’Éthiopie avec un don de 1.600 tonnes de céréales. Cette contribution majeure, saluée par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), permettra de soutenir plus de 163.000 réfugiés dans la région de Gambella, où la situation nutritionnelle demeure préoccupante.

L’aide arrive à point nommé alors que le PAM fait face à des défis considérables. Les réfugiés de la région ne reçoivent actuellement que 60% de leurs besoins nutritionnels quotidiens minimums, illustrant l’urgence de la situation. Lors de la cérémonie de remise des céréales à Adama, l’ambassadeur de Russie à Addis-Abeba, Evgueny Terekhine, a souligné l’importance de cette assistance pour les populations touchées par la sécheresse.

Cette initiative s’inscrit dans une longue tradition de coopération russo-éthiopienne. L’ambassadeur Terekhine a notamment rappelé l’aide humanitaire fournie par l’Union soviétique lors de la grande famine éthiopienne dans les années 1980. Aujourd’hui, la Russie maintient son engagement en finançant les activités du PAM à hauteur de 60 à 70 millions de dollars US annuellement, permettant l’achat de denrées alimentaires distribuées dans les zones les plus touchées par la famine.

La collaboration entre la Russie et le PAM s’étend également aux aspects logistiques. L’ambassadeur a exprimé sa gratitude envers l’organisation onusienne pour son aide dans le transport et la distribution des céréales, soulignant l’importance d’une coordination étroite entre pays donateurs et agences des Nations unies pour sauver des vies.