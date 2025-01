Afrique : neuf économies à forte croissance mondiale en 2025 seront du continent, selon le FMI

Photo: DR

Le continent africain se distingue par une dynamique économique particulièrement soutenue. Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), neuf des vingt économies mondiales affichant la croissance la plus rapide en 2025 seront africaines. Cette performance remarquable s’explique par une diversité de facteurs et met en évidence des trajectoires économiques contrastées entre les pays du continent. En effet, des nations comme le Rwanda, l’Éthiopie, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie connaissent une expansion économique supérieure à 6 % soutenue grâce à une diversification de leurs activités.

En misant sur des secteurs tels que l’agriculture, l’industrie manufacturière, les services et les technologies, les neuf économies à forte croissance que sont le Sud-Soudan, la Libye, le Sénégal, le Soudan, l’Ouganda, le Niger, la Zambie, la République du Bénin et le Rwanda ont réussi à réduire leur dépendance aux matières premières et à assurer une croissance plus stable. À l’inverse, les économies fortement dépendantes des ressources naturelles, comme le Nigeria, l’Angola ou l’Afrique du Sud, ont vu leur croissance ralentir, voire stagner en raison de la volatilité des cours des matières premières. L’absence de diversification a freiné leur développement, contrastant avec la trajectoire ascendante des pays ayant investi dans des secteurs économiques variés.

Les pays qui ont réussi à se démarquer ont mis en œuvre des politiques publiques ambitieuses, en investissant massivement dans les infrastructures, l’éducation et le développement du secteur privé. Le Rwanda, par exemple, s’est illustré par une gouvernance efficace et une adoption rapide des technologies de l’information. L’Éthiopie a mis en œuvre d’ambitieux projets d’infrastructure, tandis que la Côte d’Ivoire a développé son secteur agro-industriel afin de diversifier son économie. Ces réussites montrent que l’Afrique dispose d’un potentiel de croissance considérable, à condition de mettre en œuvre les réformes nécessaires.