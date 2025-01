Afrique : trois Chinois arrêtés pour trafic illégal d’or dans ce pays

Des policiers congolais - photo : Pascal Mulegwa / Anadolu Agency / AFP

Les autorités du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, intensifient leur combat contre l’exploitation illégale des ressources minières, souvent facilitée par des complicités internes. Samedi dernier, une opération a permis d’interpeller trois ressortissants chinois en possession d’une importante quantité d’or et d’une somme d’argent considérable. Selon le gouverneur de la province, Jean-Jacques Purusi, l’or et des liasses de billets de 100 dollars étaient soigneusement dissimulés sous les sièges et dans les portières. Ces ressortissants chinois se déplaçaient à bord d’un véhicule blindé, escortés par des militaires congolais.

Cette arrestation fait suite à une alerte concernant un véhicule suspect circulant à vive allure sur la route nationale 2. Les autorités ont découvert que les occupants transportaient illégalement de l’or et de l’argent, dissimulés dans le véhicule. Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, s’est dit consterné par l’ampleur de cette découverte, estimant que les sommes d’argent saisies ne représentaient qu’une fraction des bénéfices illégaux réalisés.

Ces dernières semaines, les autorités provinciales ont mené plusieurs opérations similaires visant à mettre fin à l’exploitation illégale des mines par des étrangers, principalement des Chinois. Toutefois, ces actions sont souvent contrecarrées par des pressions extérieures, comme en témoigne la libération récente de 13 ressortissants chinois arrêtés précédemment sur un site minier à Mubimbi, dans le territoire de Walungu. Des acteurs de la société civile congolaise dénoncent ces ingérences et demandent une justice équitable pour tous, tout en insistant sur la nécessité de faire en sorte que les richesses minières du pays profitent aux populations locales.