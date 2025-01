Afrique : un pays annonce la découverte de pétrole dans un célèbre lac

Photo : Reuters

Le Rwanda a récemment annoncé une découverte de pétrole dans le lac Kivu, un site stratégique situé entre le pays et la République démocratique du Congo. Cette trouvaille marque une étape historique pour ce pays enclavé de la région des Grands Lacs, qui n’avait jusqu’alors jamais fait de découverte pétrolière sur son territoire. L’annonce a été faite le 15 janvier 2025, lors d’une audition parlementaire à Kigali par Francis Kamanzi, directeur général du Bureau rwandais des mines, du pétrole et du gaz.

Cette découverte concerne spécifiquement les résultats des explorations menées sur le côté rwandais du lac Kivu, où 13 puits d’exploration ont révélé la présence de pétrole. Le lac Kivu, partagé entre le Rwanda et la RDC, est un lieu stratégique, car il se trouve dans le même segment de la vallée du Rift que la région du lac Albert, en Ouganda, où d’importants gisements de pétrole ont déjà été identifiés.

Le Rwanda mène des opérations d’exploration dans le lac Kivu depuis plus de 10 ans. Cette annonce survient après la signature en 2017 d’un accord de coopération pétrolière avec la RDC. Le pays, riche en ressources naturelles, voit ainsi se dessiner de nouvelles perspectives économiques qui pourraient renforcer ses ambitions de développement, notamment dans le secteur énergétique.

Le potentiel pétrolier du lac Kivu pourrait avoir des retombées économiques considérables pour le Rwanda, qui cherche à diversifier son économie. Cette découverte pourrait permettre de répondre à la demande croissante d’énergie et stimuler des investissements dans le secteur énergétique. Toutefois, cette annonce s’inscrit dans un contexte où des préoccupations environnementales demeurent.

En effet, l’exploitation pétrolière autour du lac Kivu et de la zone des Virunga, de l’autre côté de la frontière en RDC, a attiré l’attention des ONG, notamment Greenpeace. L’organisation a mis en garde contre les risques de dégradation environnementale. Elle met en avant l’impact potentiel de l’exploitation de ces ressources sur la biodiversité et le climat, en raison de la présence de vastes tourbières et d’une faune et flore uniques dans cette région.