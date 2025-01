Afrique : voici les pays qui ont reçu le plus de touristes en 2024

Photo : DR

Après une période difficile liée à la pandémie de Covid-19, l’industrie touristique en Afrique connaît un renouveau remarquable. En 2024, ce regain de vitalité a été particulièrement visible dans 3 pays. Il s’agit du Maroc de l’Égypte et de l’Afrique du Sud, qui se sont imposés comme les destinations les plus visitées du continent. Ces nations ont non seulement attiré des millions de visiteurs, mais elles ont également consolidé le rôle clé du tourisme dans leurs économies respectives.

Le Maroc a dominé le classement des destinations africaines en 2024, en accueillant 17,4 millions de touristes, un bond significatif par rapport aux 14,5 millions enregistrés en 2023. Ce chiffre impressionnant place le royaume très près de son objectif de 17,5 millions de visiteurs fixé pour l’année.

Les efforts du Maroc pour stimuler son attractivité touristique portent leurs fruits. Des campagnes promotionnelles intensives, des investissements massifs dans les infrastructures, ainsi qu’un riche patrimoine culturel et naturel ont permis d’attirer des voyageurs du monde entier. Le secteur touristique représente environ 7 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et génère des revenus considérables. En novembre 2024, les recettes touristiques avaient atteint 104 milliards de dirhams, soit environ 10,3 milliards de dollars.

En deuxième position, l’Égypte a attiré 15,7 millions de visiteurs en 2024, enregistrant une hausse par rapport aux 14,9 millions de l’année précédente. Bien que le pays des pharaons reste une destination incontournable grâce à ses monuments historiques et ses plages, la guerre à Gaza a eu un impact sur les flux touristiques, limitant son potentiel de croissance.

Cependant, le gouvernement égyptien ne ménage pas ses efforts pour maintenir le pays parmi les leaders du tourisme en Afrique. Sous la direction du Premier ministre Mostafa Madbouly, des initiatives ont été mises en place pour diversifier l’offre touristique, moderniser les infrastructures et promouvoir de nouvelles attractions.

Bien que les chiffres définitifs pour 2024 ne soient pas encore disponibles, l’Afrique du Sud reste une destination phare du continent, avec une prévision de 10 millions de visiteurs pour l’année. Entre janvier et octobre 2024, le pays a enregistré 7,2 millions de touristes, selon South African Tourism.

Avec des paysages variés allant des savanes aux vignobles, en passant par des plages spectaculaires, l’Afrique du Sud attire des voyageurs en quête de diversité. Le secteur touristique est un moteur clé pour son économie, avec des ambitions à long terme de porter le nombre de visiteurs à 15 millions d’ici 2030.

Le tourisme joue un rôle central dans les économies du Maroc, de l’Égypte et de l’Afrique du Sud. Ce secteur stimule une variété d’activités annexes, notamment l’hôtellerie, la restauration, les services de transport, l’artisanat et bien d’autres encore. Il constitue également une source majeure d’emplois, contribuant à la réduction du chômage et à la croissance économique.

L’exemple marocain est particulièrement frappant, avec une contribution de 7 % au PIB et des recettes touristiques atteignant des sommets en 2024. Cette tendance montre que les politiques stratégiques et les investissements dans le secteur peuvent avoir un impact positif durable sur l’économie d’un pays.

Le succès du Maroc, de l’Égypte et de l’Afrique du Sud illustre le potentiel énorme de l’Afrique en tant que destination touristique mondiale. Ces pays montrent qu’avec une vision claire et des investissements ciblés, le continent peut non seulement attirer des millions de visiteurs, mais aussi devenir un moteur de croissance pour l’économie mondiale.