Alumine en Afrique : bientôt de nouvelles raffineries dans ce pays

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

La Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite, un minerai essentiel pour la fabrication de l’aluminium, a décidé de prendre son destin en main. Alors qu’elle exporte d’énormes quantités de bauxite brute, le pays ne transforme qu’une faible partie de ce minerai sur son propre territoire. Face à cette situation, le gouvernement guinéen, dirigé par Mamadi Doumbouya, a lancé un ambitieux plan pour développer l’industrie de l’alumine, un produit intermédiaire obtenu à partir de la bauxite.

Pour concrétiser cette ambition, les autorités guinéennes ont mis en place une série de mesures incitatives et coercitives. Les compagnies minières opérant en Guinée ont ainsi été sommées de présenter des projets de construction de raffineries d’alumine sur le territoire national. En parallèle, le gouvernement a suspendu les exportations de bauxite de certaines entreprises récalcitrantes. Ces mesures ont porté leurs fruits, puisque plusieurs accords ont été signés avec des partenaires étrangers pour la construction de nouvelles usines de transformation. En décembre 2024, un accord a été signé avec la société chinoise State Power Investment Corp. (SPIC) pour construire une raffinerie capable de produire 1,2 million de tonnes d’alumine par an. Ce projet, qui devrait débuter en mars 2025 et se terminer fin 2027, s’inscrit dans une politique nationale visant à accroître la valeur ajoutée locale. En plus de SPIC, Emirates Global Aluminium a également annoncé un projet de raffinerie similaire.

Publicité

La Guinée exporte plus de 100 millions de tonnes de bauxite chaque année. La transformation de la bauxite en alumine en Guinée présente de nombreux avantages. Tout d’abord, elle permet de créer de la valeur ajoutée localement, augmentant ainsi les revenus générés par l’exploitation minière. Ensuite, elle favorise le développement de nouvelles compétences et génère de l’emploi. Enfin, elle réduit la dépendance du pays vis-à-vis des exportations de matières premières brutes.