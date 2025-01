Angola : la France investit 430 millions d’euros dans différents projets

João Lourenço (AFP)

Le 16 janvier 2025, Emmanuel Macron a accueilli son homologue angolais, João Lourenço, à Paris. Les discussions ont porté sur la crise en République démocratique du Congo (RDC), sur la situation critique dans le Sahel et sur l’importance de la stabilité en Afrique. Emmanuel Macron a salué l’engagement de Luanda dans la recherche d’une paix durable et a réaffirmé le soutien de la France à ce processus. Au-delà des enjeux diplomatiques, les deux pays ont également convenu d’intensifier leur collaboration économique. Plusieurs accords ont été signés, représentant un investissement de plus de 430 millions d’euros. Ces projets visent à améliorer l’accès à l’eau potable en Angola, notamment dans la capitale Luanda, grâce à un partenariat avec le groupe français Suez.

D’autres secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, l’énergie et les mines ont été identifiés comme des domaines de coopération privilégiés. Ce renforcement des échanges économiques devrait contribuer à diversifier l’économie angolaise, encore fortement dépendante du pétrole. Cette visite d’État intervient à un moment où João Lourenço s’apprête à présider l’Union africaine, tandis que la France assumera la présidence du G7 en 2026. Ce regroupement d’agendas offre une opportunité unique de renforcer leur partenariat et de peser davantage sur la scène internationale.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de travailler ensemble pour relever les défis communs, tels que la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. La France et l’Angola collaborent étroitement sur des questions de sécurité régionale et internationale. L’Angola joue un rôle clé en tant que médiateur dans la crise qui oppose la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda à propos des tensions dans l’est de la RDC. La France soutient les efforts de l’Angola dans cette médiation, en particulier à travers le processus de paix de Luanda.