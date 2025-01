Attaque terroriste au Bénin : Nicéphore Soglo fait des propositions

Photo : DR

L’attaque meurtrière survenue le 8 janvier dernier près du « Point Triple », à la frontière entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, continue de susciter des réactions. L’ancien président Nicéphore Soglo s’est exprimé dans une déclaration, rendant hommage aux soldats tombés au combat et adressant ses condoléances aux familles endeuillées.

« À quelques heures de la fête des religions endogènes, notre pays a été endeuillé par une odieuse attaque terroriste au Nord. Je m’incline devant la mémoire de ces héros morts pour la patrie », a-t-il déclaré, avant d’exhorter l’État à apporter un soutien effectif aux familles des victimes et aux soldats blessés. L’ancien chef d’État a également souligné la nécessité de renforcer la montée en puissance de l’armée nationale. Il a plaidé pour une meilleure coordination régionale dans la lutte contre le terrorisme, rappelant sa visite au Niger en juin 2024, qui visait à promouvoir une coopération accrue.

Nicéphore Soglo a encouragé l’armée béninoise à s’inspirer de l’héritage de figures historiques comme Gbêhanzin et Bio Guera pour faire face aux défis imposés par cette guerre asymétrique. « Ensemble, ne laissons pas notre pays devenir un terrain de terreur. Je suis persuadé que le Bénin triomphera », a-t-il conclu. Le bilan initial de l’attaque, estimé à 28 morts, a été revu à 30, marquant une perte significative pour les forces de défense et de sécurité (FDS). Cette attaque, revendiquée par le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, constitue la première défaite d’une telle ampleur pour l’armée béninoise depuis 2021.