Automobile au Maghreb: ce marché est le 8ème du groupe Renault

Les ventes mondiales de Renault ont connu une progression notable en 2024 avec 2.264.815 véhicules vendus, soit une hausse de 1,3% par rapport à 2023. Cette croissance s’appuie notamment sur le lancement de nouveaux modèles et le développement de sa gamme électrique.

Le Maroc confirme sa position stratégique pour le groupe en devenant son huitième marché mondial et le premier en Afrique, avec 67.686 véhicules vendus et une part de marché locale impressionnante de 38,4%. Cette performance place le royaume parmi les marchés les plus dynamiques du constructeur français. De quoi pousser la marque à davantage investir sur place ?

Une performance solide en Europe

L’Europe reste le territoire de prédilection de Renault, avec une croissance deux fois supérieure à celle du marché. La France domine largement avec 541.795 unités vendues, suivie par l’Italie (205.423) et la Turquie (167.262). Le groupe se positionne sur le podium des constructeurs automobiles européens, notamment grâce au succès de la Sandero.

La stratégie d’électrification du groupe porte ses fruits avec une augmentation de 45% des ventes de véhicules hybrides en Europe, représentant désormais 25,5% des ventes totales. Les véhicules électriques constituent 9% des ventes européennes, avec une progression notable au quatrième trimestre atteignant 12%. Une hausse motivée par les évolutions législatives imposées par Bruxelles aux consommateurs.

Perspectives prometteuses pour les modèles Renault

Fort de ces résultats, Renault prépare l’avenir avec l’annonce du lancement de sept nouveaux véhicules en 2025, visant à renforcer son offensive d’électrification en Europe et à consolider sa position sur ses marchés clés émergents. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des succès récents, comme l’illustre la progression de 10,3% au Brésil et de 7,2% au Maroc grâce au modèle Kardian. Des marchés porteurs, qui pourraient d’ailleurs être davantage exploités au cours des années à venir.