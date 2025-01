Banque des BRICS : un pays rejoint l’institution

Photo : DR

Alors que son aspiration à rejoindre le groupe des BRICS n’a pas abouti, le Sri Lanka a franchi une étape importante en devenant membre de la Nouvelle Banque de Développement (NDB), l’institution financière créée par les BRICS pour soutenir les projets d’infrastructure et de développement durable.

Lors du récent sommet des BRICS organisé en Russie, le Sri Lanka avait initialement manifesté son ambition d’intégrer le groupe des principales économies émergentes. Malgré les efforts diplomatiques de Colombo, marqués par la mobilisation de soutiens parmi les membres actuels, les BRICS ont décidé de ne pas élargir leur cercle à ce stade. Cependant, la demande parallèle du Sri Lanka pour intégrer la NDB a reçu un avis favorable.

Créée en 2015, la NDB vise à offrir des financements alternatifs aux marchés émergents et aux pays en développement. Avec cette adhésion, le Sri Lanka rejoint des pays comme le Bangladesh, qui, bien que non membres des BRICS, collaborent étroitement avec la banque.

Cette décision marque une orientation pragmatique de la part du gouvernement sri-lankais, qui voit dans la NDB une opportunité de renforcer son accès aux ressources financières internationales. Le ministre des Affaires étrangères, Aruni Wijewardena, qui a conduit la délégation sri-lankaise au sommet, a souligné l’importance de cette adhésion pour diversifier les options de financement du pays.

Avant de finaliser cette intégration, le Sri Lanka devra mener des consultations internes, notamment au niveau du cabinet ministériel et du ministère des Finances, pour évaluer les implications économiques et stratégiques de cette démarche.

L’adhésion à la NDB offre au Sri Lanka l’accès à un éventail de financements pour des projets d’infrastructure et de développement durable, essentiels pour soutenir sa relance économique après les défis financiers récents. En collaborant avec la NDB, le pays espère également renforcer ses partenariats économiques avec les BRICS et leurs alliés, tout en positionnant son économie dans un cadre plus global.