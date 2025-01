Bénin : 15 jeunes risquent 12 à 18 mois de prison au tribunal de Cotonou

Quinze jeunes ont été présentés, le mardi 14 janvier 2025, lors de l’audience des flagrants délits au tribunal de première instance de Cotonou. Ils avaient été arrêtés sur une berge, en possession de produits psychotropes ainsi que de médicaments contrefaits.

Lors de l’audience, les prévenus ont admis les faits de détention et d’usage de produits psychotropes qui leur étaient reprochés. Le Ministère public a demandé une peine de 18 mois de prison ferme pour l’un des jeunes, identifié comme le vendeur des produits, tandis que les autres, au nombre de quatorze, risquent 12 mois d’emprisonnement. Il a également été requis que le juge ordonne la destruction des produits saisis. Le jugement sera rendu le 11 février 2025.

Il faut rappeler que le lundi 13 janvier, un homme de plus d’une quarantaine d’années a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour détention de produits prohibés. Une enquête menée par les forces de l’ordre a permis de découvrir que cet homme cultive du chanvre indien dans son arrière-cour à Savalou. 230 boulettes de cannabis équivalant à plus de 13 kg ont été saisies chez lui. Présenté au parquet spécial de la Criet, il a été placé en détention provisoire. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a confié qu’il cultive ce produit prohibé pour des fins médicales. Le dossier a été renvoyé au lundi 3 février 2025.