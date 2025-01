Bénin : 57 nouveaux spécialistes paramédicaux pour renforcer le système de santé

Photo : DR

Hier, à l’Institut National Médico-Sanitaire (INMeS) de Cotonou au Bénin, 57 étudiants paramédicaux spécialisés ont célébré la fin d’un parcours d’excellence. Ces diplômés, issus de filières en néphrologie-dialyse et en soins palliatifs, symbolisent une avancée majeure pour le système de santé béninois.

Un projet ambitieux pour des soins de qualité

Cette formation a été rendue possible grâce au soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Agence belge de développement (Enabel), dans le cadre du projet EQUITE (Ensemble pour une Qualité des soins Inclusive et Transparente, orientée vers l’Égalité genre). La première phase du projet, dotée de 8,5 milliards de FCFA, a permis la création de nouvelles filières spécialisées, la réhabilitation des infrastructures, l’équipement en matériel pédagogique et médical, ainsi que l’octroi de bourses pour les étudiants.

Une cérémonie marquée par de hautes personnalités

En présence de Madame Laure Weisgerber (Directrice de l’AFD), Monsieur Olivier Krins (Directeur d’Enabel) et de représentants du gouvernement béninois, cette cérémonie a mis en lumière les efforts conjoints des partenaires pour pallier la pénurie de spécialistes et améliorer l’accès à des soins de qualité.

Un avenir prometteur pour le secteur paramédical

Avec sept filières spécialisées désormais disponibles à l’INMeS, le Bénin dispose de compétences accrues pour répondre aux besoins de santé locaux. Le Directeur Général de la Médecine, Francis Dossou, s’est réjoui des progrès réalisés, soulignant que ces formations étaient autrefois difficiles d’accès dans le pays.

Une vision durable pour le système de santé

Le projet EQUITE se poursuit avec une phase II (2024-2028), dotée de 15 millions d’euros. Celle-ci ambitionne de consolider les acquis, de développer l’offre de soins en santé sexuelle et reproductive, et de lutter contre les violences basées sur le genre.