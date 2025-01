Bénin : avalanche de réactions après l’attaque terroriste meurtrière de Banikoara

Photo d'illustration (Présidence)

L’attaque meurtrière contre l’armée béninoise à Banikoara au nord du Bénin ne laisse personne indifférent. Dans un communiqué rendu public quelques heures après la confirmation de l’information, le parti d’opposition Les Démocrates a présenté ses condoléances aux familles des victimes et invité le gouvernement à plus d’actions concertées avec les pays voisins pour vaincre l’ennemi commun.

« Cette énième tragédie renforce notre conviction sur le fait que la lutte contre le terrorisme ne saurait être l’affaire d’un seul camp politique ou d’un État isolé », souligne le communiqué. Comme Les Démocrates, le parti Bloc républicain a également compati à la douleur des familles éplorées et apporter son soutien aux soldats au front. « Le Bloc Républicain rend un hommage solennel aux soldats tombés dans l’accomplissement de leur noble mission de protection du territoire, des personnes et des biens », a écrit la formation politique dans un communiqué publié sur son site.

Le parti d'Abdoulaye Bio Tchané appelle par ailleurs le peuple béninois à un engagement plus renforcé. « Face à cette tragédie, le Bloc Républicain invite chacun à la prière et au recueillement pour honorer la mémoire de nos braves soldats et à renforcer son engagement envers les valeurs de solidarité et de résilience qui font la force de notre nation ». Il faut rappeler que cette attaque a fait selon des sources officielles 28 morts dans le rang des forces de défense et de sécurité du Bénin.