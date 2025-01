Bénin : Huit individus interpellés pour trafic de chanvre indien, vol et recel de vol

Un véhicule de la police républicaine

La direction générale de la police républicaine a annoncé, le 20 janvier 2025, avoir mis la main sur huit individus dans le département de Mono, pour diverses raisons telles que la suspicion de trafic de chanvre indien ainsi que de vol et de recel d’objets volés. Après avoir reçu des informations indiquant la présence d’une bande de malfaiteurs sur son territoire, le commissariat territorial a ouvert une enquête.

Laquelle lui a permis de localiser la bande aux quartiers Agouèvi Dogba et Nongo. Ainsi, dans la journée du samedi 18 janvier 2025, une équipe du commissariat de l’arrondissement de Comé a procédé à l’interpellation de huit individus. Au cours de cette opération, plusieurs objets compromettants ont été saisis tels que des téléphones portables, douze bidons d’huile végétale, une quantité importante de chanvre indien repartie en neuf sachets et quatre-vingt-dix sept boulettes, douze plaquettes de comprimé Tramadol ainsi qu’une somme de 80.000 FCFA. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et des mesures légales sont prises à leur encontre. La police républicaine a par la même occasion appelé à un renforcement de la collaboration entre la population et les forces de l’ordre, afin de garantir une coproduction de la sécurité.