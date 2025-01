Bénin : Le ministre Tonato dément des rumeurs sur la Place de l’Amazone

Photo Gouv BJ

Des rumeurs circulant sur une supposée interdiction d’accès à la Place de l’Amazone à Cotonou ont été démenties par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable, M. José Tonato. Lors d’une intervention ce mercredi 29 janvier 2025, il a affirmé que ces informations étaient infondées.

Le ministre a qualifié ces affirmations d’ « intoxications », réaffirmant que cet espace emblématique reste accessible à tous, sans distinction d’origine. « Cette place est avant tout un lieu public, ouvert à tous pour diverses activités et visites privées », a-t-il précisé. Il a ajouté que citoyens et visiteurs, qu’ils viennent de toutes régions du pays ou de l’étranger, peuvent pleinement profiter de cet espace conçu pour la convivialité et le divertissement.

Il a également rappelé que la place peut accueillir différentes activités, comme des rencontres amicales, des loisirs ou encore des événements sportifs. Toute organisation d’activité officielle doit cependant faire l’objet d’une démarche simple via la page du service public, sans aucun frais. Le ministre a aussi assuré que l’endroit est surveillé et éclairé en soirée afin de garantir la sécurité des visiteurs. Enfin, il a insisté sur l’importance de respecter et préserver ce lieu emblématique, appelant chaque usager à un comportement responsable pour en assurer la pérennité.

Rappelons que, l’esplanade a été inaugurée le 30 juillet 2022 par le Président de la République, Monsieur Patrice TALON. Érigé sur l’esplanade des Amazones derrière le Palais de la Marina et situé entre le Port de Cotonou et le Palais des Congrès, le Monument Amazone, de par sa présence imposante et majestueuse, offre un nouveau décor au paysage cotonois