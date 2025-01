Bénin : Un comité créé au sein du BR pour examiner le cas Adambi

Le Bureau exécutif national (BEN) du Bloc Républicain (BR) a officialisé, le 13 janvier 2025, la création d’un comité d’investigation chargé d’évaluer l’impact des actions menées par le vice-président du parti, Samou Séïdou Adambi. Cette décision fait suite à une session extraordinaire tenue le 5 janvier, au cours de laquelle des agissements contraires aux principes et valeurs du BR ont été évoqués.

Un comité ad hoc pour une enquête approfondie

Selon la décision N°2025-001/BR/BEN, le comité d’investigation, présidé par Joseph Amavi Anani et ayant pour rapporteur Romulus Biokou, est composé de plusieurs membres, à savoir Assan Seibou, Mariétou Tamba et Janvier Yahouedeou. Ce comité aura pour mission d’examiner en détail les activités reprochées à Samou Séïdou Adambi et d’en établir l’ampleur ainsi que leurs répercussions sur le parti.

Contexte des accusations et mesures prises

Le porte-parole du BR, Romaric Ogouwalé, avait précisé le 6 janvier que Samou Séïdou Adambi avait reçu un blâme officiel de la part du BEN pour des démarches jugées non conformes aux règles internes du parti. Parmi ces démarches figure une déclaration de candidature réalisée en dehors des structures formelles du BR, notamment sans validation des instances telles que le Bureau exécutif national ou le Bureau politique.

Bien que le blâme constitue la sanction initiale, une réunion prochaine du Bureau politique décidera d’éventuelles mesures complémentaires, y compris une possible suspension. En attendant cette décision, Samou Séïdou Adambi reste écarté des activités formelles du parti.

Il perd son poste

Romaric Ogouwalé a tenu à dissocier cette sanction des fonctions gouvernementales de Samou Séïdou Adambi, qui demeure ministre. « Le ministre Adambi reste membre du gouvernement. Cette sanction ne concerne que les activités internes du BR », a-t-il affirmé, tout en rejetant les rumeurs selon lesquelles d’autres membres du parti seraient impliqués dans des situations similaires. Mais peu après, il a perdu son poste lors d’un remaniement technique réalisé à la surprise générale.