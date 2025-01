GNL au Maghreb: voici les principaux importateurs

Photo d'illustration

Depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022, l’Algérie a émergé comme un acteur stratégique incontournable dans l’approvisionnement gazier de l’Europe. Face aux sanctions contre la Russie et à la nécessité de diversifier leurs sources d’énergie, les pays européens ont massivement réorienté leurs importations vers l’Afrique du Nord, propulsant l’Algérie au rang de partenaire énergétique crucial pour le continent.

La Turquie consolide sa position dominante

Les informations révélées par Energy Intelligence soulignent la montée en puissance de la Turquie comme principal importateur du gaz naturel liquéfié (GNL) algérien. Avec 4,05 millions de tonnes importées en 2024, le pays domine le classement des acheteurs, devançant significativement ses concurrents européens. Cette performance témoigne du renforcement des liens commerciaux entre Ankara et Alger, notamment à travers les accords conclus avec Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures.

Les marchés européens traditionnels maintiennent leur présence

La France conserve sa deuxième place au rang des importateurs avec 3,26 millions de tonnes de GNL algérien en 2024, suivie par l’Espagne qui a absorbé 1,66 million de tonnes. L’Italie et le Royaume-Uni complètent le top 5 avec respectivement 1,39 million et 0,39 million de tonnes importées. Ces chiffres démontrent la persistance des relations commerciales historiques entre l’Algérie et ses partenaires européens, malgré une légère baisse des volumes globaux par rapport à 2023.

Des défis techniques impactent la production

Le dernier trimestre 2024 a enregistré une hausse encourageante de 6% des exportations de GNL algérien, atteignant 2,76 millions de tonnes. Cependant, cette performance positive masque certaines difficultés opérationnelles. Les travaux de maintenance programmés à la raffinerie d’Arzew ont perturbé la production, tandis que la demande nationale a connu une forte augmentation durant l’été. Les températures exceptionnelles ont poussé la consommation électrique à des niveaux records, limitant les capacités d’exportation du pays. Malgré ces obstacles, l’Algérie maintient sa position de second exportateur africain de GNL, avec un volume annuel de 11,62 millions de tonnes en 2024.