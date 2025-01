Bénin : Un jeune de 18 ans décède dans un accident de circulation

Un jeune homme de la tranche de 18 ans d’âge est décédé le Jeudi 30 Janvier 2025 aux environs de 14 heures à Ganvidokpo des suites d’un accident de circulation dans l’arrondissement de Djrègbé, commune de Sèmè-Kpodji. Le drame s’est produit suite à une collusion entre deux motos qui roulaient à vive allure sur le tronçon indiqué à inclure dans les travaux de l’autoroute Porto-Novo/Sèmè-Kpodji. Ce qui est à l’origine du choc violent ayant entraîné la mort du jeune en question et qui fracassé sa tête contre le goudron sans le moindre mouvement de lutte contre la mort.

Une nouvelle donne à l’origine de la réaction et contre réaction des usagers et populations riveraines qui interprétaient à tort ou à raison les circonstances et causes de l’accident. La circulation est donc devenue difficile voire dense et les alertes ont permis la prompte réaction des forces de sécurités de la police républicaine qui ont pris actuellement le contrôle de la situation. Les constats d’usage sont faits et la dépouille dégagée pour faciliter une fluidité de la circulation.