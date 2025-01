Bénin : Un Tolègba réduit en cendre à Zè (photo)

Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 janvier 2025, un incendie d’origine inconnue a entièrement consumé un Vodun Tolègba à Gbéto, dans la commune de Zè. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais l’origine de cet incendie demeure pour le moment un mystère. Cet incident survient quelques jours après les Vodun Days, une période de célébration de l’art, de la culture et de la spiritualité Vodun qui a suscité de vives critiques de la part de nombreux chrétiens béninois. Ces festivités, qui mettent en avant les traditions et croyances vodun, ont été au cœur de débats sur la coexistence des différentes religions au Bénin.

En outre, il est important de rappeler que cet incendie n’est pas un cas isolé. Depuis le 1er janvier 2025, plusieurs incendies ont été signalés au Bénin. Le plus dévastateur est celui du samedi 11 janvier à Akpakpa. Une explosion suivie d’un incendie a ravagé un immeuble à Akpakpa, à l’est de Cotonou. 6 personnes y ont perdu la vie. 150 personnes, notamment des enfants, sont admis aux soins suite à ce drame. Parmi eux, une dizaine de cas graves.

« Une dizaine de cas graves, parmi lesquels nous avons perdu 2, et 4 sont en situation critique. Plus de la moitié des patients sont des enfants », a précisé le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. Les causes de cet incendie demeurent inconnues, et un périmètre de sécurité a été établi.