Dans le cadre de sa mission de contrôle des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales, l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) a mené une opération inopinée dans plusieurs stations-service à Cotonou et Abomey-Calavi. Cette initiative, démarrée lundi dernier, vise à garantir que la quantité de carburant servie aux consommateurs respecte les normes métrologiques en vigueur et à protéger les populations contre des pratiques frauduleuses.

Un constat inquiétant sur le terrain

Les contrôles effectués par l’ANM ont révélé des irrégularités majeures dans les pompes à carburant. Certaines d’entre elles, jugées « hors de zone de lecture », délivrent des quantités de carburant inférieures à celles affichées, léser ainsi les consommateurs. Ces dysfonctionnements portent atteinte à la confiance dans le secteur et constituent une infraction aux règles métrologiques.

Trois stations à Tankpè

Face à ces constats, plusieurs stations-service ont été épinglées selon Le Potentiel. À Abomey-Calavi, à en croire le médias, les stations suivantes ont été sanctionnées :

Atlantic-OIL de Tankpè Womey,

de Tankpè Womey, Octogone de l’IITA à Tankpè,

de l’IITA à Tankpè, Oryx de PK14,

de PK14, SCB du carrefour Tankpè.

À Cotonou, dans le Littoral, deux stations ont également été prises en faute :