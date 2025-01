Bien-être des seniors : La Nouvelle Tribune et Radio Afrique Santé lancent une émission ce jour

Photo d'illustration

En collaboration avec Radio Afrique Santé, votre quotidien La Nouvelle Tribune lance une émission entièrement consacrée au bien-être des personnes du troisième âge. Intitulée « Troisième âge à la loupe », cette émission sera diffusée chaque vendredi de 18 h à 19 h. Le premier numéro sera diffusé en direct sur notre page Facebook ce vendredi 24 janvier à 18 h.

Un rendez-vous hebdomadaire pour mieux vieillir

À travers une approche pratique et interactive, « Troisième âge à la loupe » mettra en lumière des thèmes essentiels pour améliorer la qualité de vie des seniors. Animée par des professionnels et enrichie de témoignages, cette émission aborde les enjeux liés à la prévention, à l’activité physique, à l’alimentation, et bien plus encore.

Pourquoi suivre cette émission ?

Que vous soyez directement concerné ou que vous souhaitiez accompagner un proche, « Troisième âge à la loupe » offre des solutions concrètes et des conseils d’experts pour vieillir en bonne santé. Rendez-vous ce vendredi 24 janvier à 18 h en direct sur notre page Facebook pour découvrir cette émission enrichissante et participer à nos échanges interactifs. Prenez soin de vous et de vos proches, car « prendre soin de son corps, c’est préserver sa qualité de vie ». (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)