Photo: Shutterstock

Les BRICS continuent d’élargir leur influence sur la scène mondiale. Depuis le 1er janvier 2025, neuf pays ont intégré l’alliance en tant que partenaires, marquant un tournant dans l’évolution de cette organisation. Ce groupe de pays, provenant de différentes régions du monde, incarne une volonté d’élargir les liens économiques et diplomatiques au-delà des frontières traditionnelles de l’alliance.

Les nouveaux partenaires des BRICS, comprenant des nations d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, ont été sélectionnés dans le cadre d’une catégorie récemment introduite : celle de « pays partenaires« . Ce statut a été formalisé lors du sommet de Kazan en octobre 2024. L’adhésion de la Biélorussie, de la Bolivie, de l’Indonésie, du Kazakhstan, de Cuba, de la Malaisie, de la Thaïlande, de l’Ouganda et de l’Ouzbékistan témoigne d’un rapprochement entre les BRICS et plusieurs pays du Sud global, qui cherchent à renforcer leurs relations commerciales et diplomatiques.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l’entrée de ces neuf États en tant que partenaires, soulignant la volonté de la Russie de développer une coopération étroite avec chacun de ces nouveaux membres. La Russie, présidant actuellement l’organisation, a pris des initiatives importantes pour formaliser cette nouvelle catégorie de partenariat. Cette démarche vise à ouvrir la voie à un élargissement progressif de la communauté, répondant à un besoin croissant de coopération multilatérale entre pays émergents.

Lors du sommet de Kazan, la Russie a mis en avant les avantages de ce format de coopération, que Moscou considère comme un modèle adapté à l’expansion des BRICS. Ce modèle permet d’inclure une plus grande diversité de nations tout en préservant les spécificités de chaque pays partenaire. L’inclusion de ces nouveaux partenaires fait partie d’une stratégie à long terme pour équilibrer les relations internationales et contrer l’influence croissante des puissances occidentales.

Les candidatures reçues avant le sommet à Kazan étaient nombreuses, avec 35 pays ayant exprimé leur désir de rejoindre les BRICS sous différentes formes. Cependant, la sélection des neuf partenaires a été soigneusement étudiée, permettant d’intégrer des pays aux économies et aux systèmes politiques variés. Cette initiative marque un pas significatif dans l’évolution de l’organisation, qui continue de façonner un nouvel ordre mondial fondé sur des partenariats multipolaires.