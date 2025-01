Burkina : Ibrahim Traoré annonce de nouveaux bataillons

(Présidence du Faso)

Bientôt de nouveaux bataillons au Burkina Faso pour la sécurité du territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré a présenté les axes stratégiques pour 2025, mettant l’accent sur le renforcement de la sécurité nationale. Ainsi, au moins cinq nouveaux bataillons d’intervention rapide (BIR) seront formés et déployés dans des zones stratégiques. « Au niveau de l’armée de terre, nous procèderons à la création d’un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l’objectif de pouvoir densifier les champs de bataille« , a-t-il déclaré.

Cette création d’un groupement expéditionnaire spécialement dédié au Sahel vise à reconquérir pleinement le territoire national. Ces initiatives du président du Faso ambitionnent de renforcer la présence militaire dans les régions sensibles, tout en préparant une armée capable de répondre aux défis futurs. Le président a salué les prouesses du passé, notamment celles des forces armées. « Grâce à nos vaillantes et résilientes forces combattantes, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l’initiative. Aujourd’hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partons où nous souhaitons mener des actions ; et nous traquons ces criminels jusqu’à leur dernier retranchement », a-t-il affirmé.

Publicité

Pour le président Ibrahim Traoré, ce succès des forces armées repose sur une modernisation de l’équipement militaire, avec des améliorations en logistique, en maniabilité et en armement ainsi que le recrutement de 15 000 soldats. Des projets dans d’autres secteurs Dans le domaine social, des efforts sont prévus pour améliorer l’accès à la santé et à l’éducation, tout en renforçant la lutte contre la corruption. Le gouvernement s’engage à moderniser les centres de santé et les hôpitaux, rendant les soins plus accessibles. Des réformes administratives et un redécoupage territorial visent à rendre les services publics plus efficaces. La justice, quant à elle, sera réformée avec la création de tribunaux coutumiers promouvant une approche plus réparatrice des conflits, en harmonie avec les valeurs locales.

Au plan économique, le président Traoré a annoncé des projets d’envergure pour atteindre l’autosuffisance et stimuler l’industrialisation. L’introduction de nouvelles cultures de rente, comme le cacao, le café, l’avocat et le blé, vise à réduire les importations et à augmenter les exportations de produits transformés. En parallèle, de nouvelles usines verront le jour en 2025, renforçant les capacités industrielles nationales. Dans le secteur des mines, l’exploitation des ressources naturelles telles que l’or, l’argent et le cuivre est recentralisée sous la gestion burkinabè, avec une valorisation accrue des compétences locales. Ces initiatives économiques ambitionnent de diversifier les sources de revenus et d’accroître les devises étrangères, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations.

Le Burkina Faso fait œuvre de tout bois pour ramener la paix sur son territoire. Récemment, l’Assemblée législative de transition a adopté une loi accordant la grâce amnistiante aux militaires impliqués dans la tentative de coup d’État de septembre 2015 contre l’ancien président Blaise Compaoré. Cette mesure vise à apaiser les tensions, à tourner la page sur cette période trouble de l’histoire du pays et à permettre aux anciens putschistes de réintégrer pleinement la vie civile et professionnelle.