Cameroun : le parti de Biya dénonce des tentatives de dénigrement et lui réaffirme son soutien

Le parti du président Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), a condamné une campagne qu’il qualifie de « dénigrement » du président et de « discrédit » du gouvernement camerounais. Le secrétaire général du parti, Jean Nkuete, s’est inquiété dans un communiqué mardi 14 janvier d’une série d’attaques visant Paul Biya à quelques mois de l’élection présidentielle, prévue en octobre 2025. Cette annonce fait suite à un vif débat sur la reconduction de Paul Biya à la tête du pays, après plusieurs décennies au pouvoir. Le RDPC réitère ainsi que son leader est toujours le « candidat naturel » pour ce scrutin crucial.

Jean Nkuete a exprimé l’inquiétude du RDPC face à une agitation croissante dans le pays depuis la fin de l’année 2024. Le secrétaire général du parti estime que les différents acteurs politiques et sociaux, toutes tendances confondues, participent à la création d’un climat de peur, de confusion et d’incertitude, alors que l’élection présidentielle approche. Selon lui, cette campagne de dénigrement viserait à diviser les soutiens du président Biya, semant le doute dans leurs esprits et préparant le terrain pour des violences possibles en cas de défaite d’un ou plusieurs candidats ou en cas d’incapacité pour certains de se présenter à l’élection. Le RDPC met en garde contre ces actions qu’il considère comme une tentative de déstabilisation.

Le communiqué met également en avant une série de mises en garde à l’encontre des militants du RDPC, les exhortant à rester vigilants et à protéger l’intégrité de l’État de droit. Jean Nkuete insiste sur le fait que le Cameroun n’est « pas une république des médias », en référence aux attaques véhémentes reçues ces derniers jours par Paul Biya, en particulier de la part de religieux influents du pays qui s’opposent à l’idée d’une nouvelle candidature du président. Le RDPC réaffirme ainsi son soutien sans faille à Paul Biya, considérant que ce dernier reste le meilleur garant de la stabilité et de la continuité du pays dans cette période électorale sensible.