CAN 2025 : Les Guépards du Bénin dans la poule D avec le Sénégal

Le tirage au sort final de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies, Maroc 2025, a eu lieu ce lundi 27 janvier 2025 au Théâtre National Mohammed V à Rabat. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leurs adversaires, à l’issue d’une cérémonie riche en suspense et en émotions.

Le Bénin, qualifié pour sa cinquième participation à une phase finale de la CAN, évoluera dans le groupe D. Il retrouvera sur son chemin le Sénégal, champion d’Afrique en titre, la RD Congo et le Botswana. Une poule jugée relevée où les Guépards, dirigés par l’entraîneur Gernot Rohr, auront pour principal objectif de remporter leur premier match dans l’histoire de la compétition. Le premier adversaire des Béninois sera la RD Congo, avant d’affronter successivement le Botswana et le Sénégal.

Le Maroc, pays hôte, en ouverture face aux Comores

Le pays organisateur, le Maroc, loge dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Zambie et des Comores. Les Lions de l’Atlas lanceront officiellement la compétition le 21 décembre 2025 lors du match d’ouverture contre les Comores.

Composition des groupes

Voici la répartition des six poules :