Rivalité au Maghreb: le sport encore victime

Photo Unsplash

Le Maroc se prépare à accueillir un événement majeur du football africain ce lundi à Rabat : le tirage au sort de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des nations. Cette cérémonie, qui réunira l’élite du football continental, sera cependant marquée par une absence notable : celle de Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football.

Cette absence met en lumière les tensions diplomatiques persistantes entre l’Algérie et le Maroc, qui se manifestent dans divers domaines, y compris le sport. Le football, traditionnellement un vecteur de rapprochement entre les peuples, n’échappe pas à ces crispations géopolitiques. La Fédération algérienne sera néanmoins représentée par l’entraîneur Vladimir Petković et un administrateur lors de cet événement, retransmis en direct sur le site de la CAF et les chaînes de 46 pays africains.

Publicité

La CAN, une compétition d’envergure

La CAN 2025 se déroulera sur le sol marocain du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, réunissant 24 équipes réparties en six groupes. Le pays hôte bénéficie d’une place privilégiée dans le chapeau 1, aux côtés de nations prestigieuses comme la Côte d’Ivoire, championne en titre, le Sénégal, champion 2022, l’Algérie, victorieuse en 2019, l’Égypte aux sept titres, et le Nigeria, finaliste de la dernière édition.

Une des particularités de cette édition réside dans la forte présence des équipes issues du monde arabe, avec la participation notamment du Maroc, de l’Égypte, de la Tunisie, de l’Algérie, du Soudan et des Comores. Une configuration assez inattendue, qui promet des confrontations passionnantes entre ces nations partageant des liens historiques et culturels.

Un rendez-vous continental très attendu

Malgré l’absence du président de la FAF, Walid Sadi, la cérémonie de tirage au sort débutera comme prévu, au Théâtre national Mohammed V à 19h00 heure locale. Un événement important, qui constituera le premier acte officiel de cette compétition majeure du football africain. Elle permettra de dessiner les contours des futures confrontations qui animeront cette 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations, alors que derrière, se profile la Coupe du Monde 2030.